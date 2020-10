Nations League – Tanta Inter nei match di questa sera

Tantissime stelle dell’Inter in campo questa sera per i grandi match che offre la Nations League. Su tutti spicca Italia-Olanda, match di vertice del gruppo A.

Nel big match scenderanno in campo infatti titolari D’Ambrosio e Barella per l’Italia e De Vrij, alla terza consecutiva, per i gli olandesi. Romelu Lukaku invece, dopo il goal contro l’Inghilterra, cercherà di recuperare la vetta del girone contro l’Islanda. Nella Danimarca invece pietra miliare di una certa importanza per Eriksen, che contro l’Inghilterra taglierà il traguardo delle 100 presenza in nazionale!

