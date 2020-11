Nazionali – Eriksen ritrova il campo contro la Svezia, la sua partita dura un tempo

Dopo due panchine consecutive con l’Inter Christian Eriksen ha ritrovato questa sera la maglia da titolare con la sua Danimarca. Nella lunga settimana dedicata alle nazionali, la squadra del CT Alexander Bah ha affrontato la Svezia in amichevole ed il centrocampista nerazzurro è partito titolare.

La sua gara però dura solo 46 minuti, giusto il tempo di riprendere confidenza con il campo. La Danimarca ha vinto alla fine per 2-0 con le reti di Wind e Bahr, un’ottima notizia per Bah alla luce dei due prossimi impegni in Nations League. Il 15 novembre i danesi affronteranno l’Islanda e poi il derby interista contro il Belgio di Romelu Lukaku il 18.

