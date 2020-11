Inter in ansia per Lukaku, possibile focolaio nel Belgio?

Inter che rimane in ansia per i propri calciatori impegnati con le nazionali, non solo per le condizioni fisiche. Nella nazionale belga infatti c’è almeno un contagiato da Covid-19, il portiere Thomas Kaminski.

Un’ulteriore preoccupazione per Antonio Conte, dato che Romelu Lukaku, leader della squadra e miglior realizzatore, già peraltro acciaccato, è in ritiro proprio con la nazionale dei diavoli rossi.

Questa sera l’attaccante non verrà impiegato, dato che siederà in tribuna, ma essendo venuto quasi certamente in contatto con il contagiato, potrebbe rischiare di venire infettato a sua volta. L’Inter trema e, insieme ai tifosi, spera che tutto vada per il meglio, sia per la salute del numero 9, che per il prosieguo della stagione.

