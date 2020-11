Di Canio esalta Barella: “Ha letture che non si insegnano, difficile trovare un giocatore così”

In questo inizio di stagione difficile per l’Inter dal punto di vista dei risultati, la buona notizia per Antonio Conte ha un nome ed un cognome: Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sta acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi alzando il proprio livello di gioco e diventando uno dei top nel suo ruolo a livello europeo. La prova di Madrid contro il Real è stata l’ultima dimostrazione.

Negli studi di Sky Sport l’ex calciatore Paolo Di Canio ha esaltato proprio Barella: “Sa fare l’interditore a metà campo e sa essere determinante sulla trequarti, è difficile trovare giocatori così. Guardate il tacco contro il Real Madrid… Ha letture di gioco che non si insegnano ed è un atleta completo”.

