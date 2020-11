Mercato – Occhi dell’Inter su Schuurs, è derby con il Milan

L’Inter inizia a pensare al futuro e lo fa a partire dal reparto difensivo. Come riporta Calciomercato.com infatti i nerazzurri hanno messo gli occhi sul giovane difensore dell’Ajax Perr Schuurs. Il giocatore classe 1999 andrà in scadenza di contratto nel 2022 ed è entrato nel mirino dei top club europei.

Oltre l’Inter infatti su Schuurs c’è anche l’interesse del Liverpool e soprattutto del Milan. Per il difensore si può aprire quindi un vero e proprio derby di mercato, con entrambi i club pronti ad un investimento importante. Se infatti l’Ajax non troverà l’accordo per il rinnovo di contratto con il calciatore sarà costretta ad ascoltare le offerte. La valutazione per ora è di 30 milioni di euro, con l’incognita dettata dal periodo di crisi che il mondo del calcio sta vivendo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<