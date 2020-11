Gagliardini: “Nazionale? Quando arriva la chiamata fa sempre piacere. Non è facile entrare in questo gruppo”

Finisce 4-0 l’amichevole dell’Italia di Roberto Mancini contro l’Estonia. Tra i protagonisti del match anche tre giocatori dell’Inter: D’Ambrosio, Gagliardini e Bastoni.

Ai microfoni di Rai Sport al termine del match ha parlato Gagliardini: “Fare parte di questo gruppo quando arriva la chiamata del mister fa sempre piacere. Tutti i discorsi esterni sulle tante partite non sta a me commentare, quando vengo chiamato in causa cerco di fare del mio meglio ed oggi è stata una buona partita da parte di tutti”.

CENTROCAMPO – “Il mister ha fatto un lavoro importante con un gruppo determinato, non è facile entrarci. A noi sta dimostrare qualcosa in campo, poi il mister fa le sue scelte”.

AFFIATAMENTO- “Diciamo che abbiamo giocato con giocatori nuovi, non ci conoscevamo, avevamo modi di giocare diversi. Nel primo tempo si è visto un po’ di ruggine, nel secondo tempo è andata meglio abbiamo trovato le linee giuste. E’ stato più facile. Meglio davanti la difesa? Mi trovo bene sia lì che al fianco di Tonali. Sono compiti diversi”.

