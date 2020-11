Nazionali – Italia facile con l’Estonia: 90′ per Bastoni e Gagliardini

Al Franchi di Firenze è andato in scena il primo dei tre impegni settimana per l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri hanno affrontato in amichevole l’Estonia, liquidata con un secco 4-0. Un buon test in vista delle prossime due partite decisive di Nations League contro Polonia e Bosnia Erzegovina.

Sono stati tre i giocatori dell’Inter impegnati questa sera. 90 minuti in campo per Roberto Gagliardini ed Alessandro Bastoni, che ha dato il via alla rete dell’1-0 firmata Vincenzo Grifo autore di una doppietta. Di Bernardeschi ed Orsolini gli altri due gol.

