Italia, Bastoni: “Con Conte sono cresciuto tanto. Che emozione l’esordio”

90 minuti in campo per Alessandro Bastoni nell’amichevole tra Italia ed Estonia, al suo esordio assoluto in Nazionale maggiore. Il difensore dell’Inter ha anche avviato la rete dell’1-0 di Grifo.

Ai microfoni di Rai Sport Bastoni ha commentato così: “Esordio? E’ un sogno che diventa realtà, quello di ogni bambino. Tutti quelli che giocano a calcio sognano di indossare la maglia della Nazionale. Non abbiamo subito gol e quindi sono soddisfatto della prestazione”.

BONUCCI – “E’ un onore essere qui al suo fianco, per me è un grande giocatore e cerco di apprendere tutto da lui e dagli altri giocatori esperti. Impostazione? Giochiamo così all’Inter con due difensori centrali in grado di impostare il gioco. Il nostro compito è difendere ma non sarà un problema giocare al fianco di Bonucci”.

NAZIONALI – “Ho gli anticorpi che mi hanno permesso di venire qui più velocemente rispetto a Barella, che hanno cercato di cautelare un po’ di più. Serate così fanno sicuramente bene e sono felice dell’esordio”.

EMOZIONE – “Nessuna partita è facile, gioco nell’Inter ed ho giocato competizioni come la Champions League ed in campo internazionale nulla è scontato. Siamo stati bravi”.

CONTE – “Sono cresciuto tanto con lui, fisicamente e mentalmente sto bene e mi sta dando molta fiducia. L’anno scorso non ho mai giocato in Champions League, quest’anno le ho giocate tutte, significa che sto crescendo e sono soddisfatto”.

