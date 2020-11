Nazionali – Inter, c’è l’autorizzazione: Lukaku, Vidal e Sanchez in viaggio con voli privati

Niente da fare per l’Inter, nonostante l’appello di Beppe Marotta rivolto al ministro dello sport Vincenzo Spadafora, alla fine l’ASL lombarda ha autorizzato gli spostamenti dei calciatori nerazzurri per raggiungere le rispettive nazionali. Per via della positività riscontrata lo scorso sabato nel tampone di Daniele Padelli, però, i giocatori nerazzurri dovranno viaggiare con voli privati, in totale sicurezza per motivi di assoluta cautela.

Per quanto riguarda i due cileni, è stato il giornalista Maks Cárdenas a informare che i calciatori prenderanno quest’oggi il volo per arrivare martedì mattina nel ritiro del Cile. Per quanto riguarda Lukaku, invece, Het Laatste Nieuws ha spiegato che ieri sera il centravanti belga ha ottenuto ufficialmente l’ok per poter raggiungere i Red Devils con un volo privato. Ovviamente l’Inter vorrà confrontarsi con lo staff medico della nazionale per fare un punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante.

