Nazionali – Serbia, Kolarov è a Belgrado: forse in campo giovedì contro la Scozia. Le sue condizioni

Aleksandar Kolarov, almeno, il ritiro della Nazionale serba ha potuto raggiungerlo: e questo nonostante le intercessioni delle ASL locali che nelle ultime ore hanno scatenato il caos relativamente ai calciatori nazionali delle squadre italiane, in parte – e in rigoroso disordine – bloccati in Italia e impossibilitati a rispondere a delle convocazioni, va detto, sulla cui opportunità ci sarebbe più di qualche ragione per discutere. In ogni caso: come riporta Sport Klub, ieri, verso le 21 (pochi minuti dopo Sergej Milinkovic-Savic), Aleksandar Kolarov ha raggiunto il ritiro della Serbia.

Ora l’incertezza è solamente se il calciatore sarà schierabile nella gara in programma per giovedì prossimo contro la Scozia: la sfida è valida per le qualificazioni a Euro 2020 (in realtà 2021), leggermente più rilevante della Nations League. Nelle prossime ore le condizioni fisiche del calciatore andranno valutate, anche visto e considerato il forfait per Atalanta–Inter, dopo aver accusato un fastidio muscolare nella giornata di lunedì scorso.

