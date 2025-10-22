NBA in Europa tra due anni: Inter e Milan pronte ad entrare

La rivoluzione del basket mondiale è ormai dietro l’angolo: la Nba ha accelerato il progetto di un campionato europeo, con il debutto previsto per l’autunno 2027. L’idea, discussa da tempo, è ora entrata nella fase operativa e vede Milano e Roma tra le città destinate ad ospitare una franchigia stabile.

Il progetto prevede 10-12 squadre permanenti distribuite tra Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania, con possibili aperture verso Grecia e Turchia. Accanto a queste, quattro posti verranno assegnati ogni stagione in base ai risultati sportivi. L’ingresso nella lega richiederà un investimento tra i 250 e i 500 milioni di euro. Tra i club già considerati quasi certi ci sono Real Madrid, Barcellona, Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Fenerbahçe.

Per Milano la partita è complessa e affascinante. La Nba, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, dialoga da tempo con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan. Anche l’Inter, attraverso il fondo Oaktree, sta valutando con attenzione il dossier, forte di risorse economiche e contatti internazionali. In questo scenario non si può ignorare il ruolo dell’Olimpia Milano e dell’universo Armani, realtà profondamente radicate nel basket italiano ed europeo, che potrebbero diventare parte integrante o interlocutori inevitabili del nuovo progetto.

Mark Tatum, vicecommissario Nba, ha confermato che la partenza del campionato dipenderà dall’approvazione di Fiba e dei proprietari delle squadre Nba. Ha inoltre sottolineato la volontà di collaborare con Eurolega, escludendo per ora ipotesi di rottura: “C’è spazio per tutti, anche per i club già coinvolti nelle competizioni europee”.

Intanto Cardinale sembra in vantaggio nei rapporti con la Nba: nei giorni scorsi Adam Silver è intervenuto all’assemblea generale di RedBird a New York. Ma anche l’Inter non resterà a guardare. La domanda è aperta: sarà derby per la franchigia di Milano o nascerà una collaborazione tra i due club?