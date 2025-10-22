L’Inter ha già incassato una cifra MONSTRE dalla Champions

Il percorso dell’Inter in Champions League sta andando secondo quelle che erano le previsioni iniziali: tre vittorie su tre partite giocate, zero gol subiti e nove fatti. Nonostante i favori del pronostico fossero tutti dalla parte dei nerazzurri in questi primi tre match, non era comunque per niente scontato riuscire a mantenere un ruolino di marcia del genere e senza alcuna sbavatura.

Ad esser felici per questo rendimento non sono i soli tifosi nerazzurri che con quella di ieri hanno assistito alla settima vittoria consecutiva della squadra di Chivu tra campionato e Champions. A beneficiarne sono infatti le casse del club interista, le quali si sono già aggiudicate un bottino davvero importante a sole tre giornate dal via della competizione europea.

Come spiegato da Calcio e Finanza, il montepremi che l’Inter si è già assicurata da questa edizione della Champions League ammonta a quasi 60 milioni di euro. A tal proposito, sono cinque gli indicatori da tenere in considerazione e da cui dipenderanno gli incassi finali del club al termine di questa prima fase campionato con otto match complessivi.

I primi 18,62 milioni di euro riguardano il bonus partecipazione, incassati con la sola qualificazione Champions. A questo va immediatamente aggiunta una ‘quota europea’ da 23,37 milioni e una ‘non europea’ da 8,65 milioni . La prima corrisponde “al mercato dei diritti tv del continente” e viene distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni. La quota non europea, invece, dipende dal ranking storico/decennale.

Un’altra voce da tenere d’occhio è quella in riferimento ai bonus per i risultati, dove le vittorie valgono 2,1 milioni e i pareggi 700mila euro. Grazie ai tre successi di fila ottenuti, l’Inter ha dunque già messo in cassa ben 6,3 milioni dal proprio rendimento. Infine, l’ultimo bonus assegnato al termine della fase campionato è quello legato alla posizione in classifica. Lo scorso anno il quarto posto valse ben 9,7 milioni, qui limitiamoci alla somma minima garantita per l’ultimo posto in classifica: 0,275 milioni.

Alla luce di quanto affermato, questi sono i compensi minimi che l’Inter ha già incassato dalla Uefa Champions League 2025/26 per un totale di 57,215 milioni:

Partecipazione: 18,62 milioni di euro

Quota europea: 23,37 milioni

Quota non europea: 8,65 milioni

Posizione minima classifica: 0,275 milioni

Risultati: 6,3 milioni

TOTALE: 57,215 milioni