Chi è Mariani, arbitro di Napoli-Inter: non porta fortuna

La sfida più attesa dell’ottava giornata di campionato sarà Napoli-Inter, una gara che mette di fronte due delle tre formazioni che inseguono il Milan capolista in classifica. Le due squadre arrivano a questa partita con umori opposti dopo la serata di Champions League: festeggia Chivu dopo un netto successo mentre Conte è reduce da un ko per 6-2.

Per questo big match dell’ottavo turno di Serie A, l’AIA ha scelto di designare Maurizio Mariani della sezione di Aprilia come arbitro. Sarà coadiuvato da Bindoni e Baccini come suoi assistenti mentre il quarto ufficiale sarà Ayroldi. Infine al VAR sono stati scelti Marini e il suo assistente Pezzuto per questa partita molto attesa.

I precedenti dell’Inter con il direttore di gara nato a Roma non sono ottimali. In 18 partite arbitrate da Mariani sono infatti arrivate soltanto 8 vittorie nerazzurre, a fronte di 5 pareggi e 5 sconfitte. La scorsa stagione il fischietto 43enne ha diretto tre big match dell’Inter e sono arrivati un pareggio in casa col Napoli e due sconfitte con Juve e Milan.