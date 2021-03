Nedved: “Conte e Marotta? Presi dall’Inter per vincere, c’è rivalità ma anche amicizia”

L’ex giocatore ed ora dirigente della Juventus Pavel Nedved si è concesso in una lunga intervista a DAZN, dove ha parlato anche di Inter, di Antonio Conte e Beppe Marotta. Queste le sue dichiarazioni: “La rivalità c’è sempre e deve rimanere tale, in amicizia. Antonio è stato preso per vincere: lo sa fare ed è dieci punti avanti. Parliamo di un allenatore molto forte, può esserci una relazione con quello che ha fatto alla Juventus, anche perché c’è anche Marotta. So come lavorano, solo contento per loro”.

Su Lukaku e quel presunto inserimento della trattativa: “In Italia l’hanno scoperto oggi, sapevamo che era un grande giocatore. Abbiamo seguito tantissimi giocatori, non voglio dire se c’era anche lui”.

