“Nessuna possibilità”: guaio Inter, salta la Supercoppa

Oltre alla beffa per una sconfitta arrivata nel finale su un calcio di rigore totalmente inesistente, l‘Inter ieri sera contro il Liverpool è uscita con le ossa rotte anche per via di due seri infortuni. Il primo, giunto al decimo minuto, quello di Hakan Calhanoglu all’adduttore della coscia destra. Alla mezz’ora, invece, il fastidio avvertito ai flessori della coscia destra da Acerbi in seguito ad uno scatto.

Entrambi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, rischiano seriamente di perdersi l’appuntamento con la Supercoppa Italiana di metà dicembre. Tra i due, però, chi non avrebbe alcuna chance di fare in tempo per recuperare pare essere Acerbi, mentre nel caso di Calhanoglu rimane ancora una porticina aperta.

Così questa mattina la rosea: “La Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita è davvero dietro l’angolo e il tempo corre più veloce di Ekitiké: la squadra di Chivu partirà per Riad il 17 e giocherà il 19 col Bologna. Non pare esserci alcuna possibilità per Acerbi, mentre per Calha si conserva una minuscola speranza”.