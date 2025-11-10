Nessuno meglio di Dimarco in Serie A dopo Inter-Lazio

E’ stata una stagione sino a questo momento da incorniciare per Federico Dimarco che sembra aver ritrovato le giuste motivazioni con l’approdo di Cristian Chivu in panchina. L’esterno dell’Inter, che nella scorsa annata non aveva mantenuto sempre un livello di gioco costante, ha incassato la totale fiducia del tecnico rumeno e lo sta ripagando a suon di prestazioni superlative.

Ieri sera, nella vittoria per 2-0 contro la Lazio, Dimarco è stato autore dell’assist della seconda rete siglata da Bonny: l’esterno ha disegnato con il suo mancino un passaggio perfetto dalla sinistra a tagliare tutta la difesa biancoceleste, consentendo al francese di segnare il più semplice dei gol a pochi passi dalla linea di porta.

Con quello di ieri sera, dunque, Federico Dimarco ha messo a segno il quarto assist vincente in questa Serie A: nessuno meglio di lui tra i difensori del campionato italiano, al pari di Emil Holm che ha lo stesso numero di passaggi vincenti dell’interista. Numeri clamorosi anche per Alessandro Bastoni, salito a quota tre assist dopo quello per Lautaro Martinez.