Moviola Inter-Lazio: “Partita insufficiente di Manganiello”

Non è stata una partita positiva quella di ieri sera tra Inter-Lazio dal punto di vista arbitrale. Come riportato dalla moviola del Corriere dello Sport, infatti, la prestazione del direttore di gara Gianluca Manganiello è stata considerata al di sotto della sufficienza, soprattutto per alcune decisioni dal punto di vista disciplinare.

Questa la pagelle assegnata all’arbitro: “Non sufficiente la partita di Manganiello, soprattutto dal punto di vista disciplinare: non coerente il metro di giudizio, anche da un punto di vista tecnico qualcosa ha lasciato per strada. Per fortuna il VAR gli ha fatto vedere il tocco di mano di Dimarco sul gol del 3-0. Insomma, anche per lui un passo indietro. Non una bella notizia”.

Di seguito la moviola di Inter-Lazio:

GOL ZIELINSKI – “Tocco con la mano sinistra larga di Dimarco in APP sul gol del 3-0: Manganiello non se ne avvede, il VAR sì: OFR e revocata”.

NO RIGORI – “Giù in area Dumfries che si lascia cadere prima di subire il contatto di Marusic: il fuorigioco cancella tutto, sarebbe stata simulazione. Cataldi guardando il pallone indietreggia e tocca dietro le spalle Sucic che si lascia cadere: Manganiello è in controllo e fa segno che non c’è nulla, il VAR supporta”.

DISCIPLINARE – “Non sufficiente il disciplinare: mancano sicuramente i gialli per Lautaro (calcetto in ritardo a Zaccagni), Marusic (stessa scena, su Dumfries) e Çalhanoglu (su Dia, intervento a forbice, altre fattispecie di giallo non c’entrano). E poi, per tutti: Carlos Augusto trattiene in maniera prolungata e plateale Zaccagni, Manganiello fischia solo fallo senza il doveroso giallo, Zaccagni (giustamente) protesta, giallo per lui”.