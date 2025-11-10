Chivu: “Fin qui pochi passi falsi. Classifica? Penso questo”

In seguito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Lazio nell’11° turno di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze a San Siro.

SODDISFAZIONE – “Per me i passi falsi sono stati pochi. La classifica non la guardo perché è presto e l’esperienza da giocatore mi dice questo. Mi godo il percorso. Essere consapevoli del fatto che possiamo dire la nostra”.

CLASSIFICA – “Noi ne abbiamo perse 3, altre squadre lo stesso e altre hanno fatto tanti pareggi. Noi finora abbiamo fatto tante vittorie, zero pareggi e qualche sconfitta, ma ripeto che non guardo davvero la classifica”.

PRESTAZIONE – “Noi diamo merito all’avversario, poi la Lazio è una squadra forte. Abbiamo avuto voglia di essere dominanti. Ci godiamo le due settimane di sosta. Facciamo l’in bocca al lupo a chi va in nazionale”.

ATTEGGIAMENTO – “Ogni tanto abbiamo avuto dei momenti non all’altezza perché poi abbiamo concesso qualcosa. Per me era una questione mentale. Oggi abbiamo cercato di dare qualcosa in più. L’approccio mi è piaciuto perché la squadra ha avuto confidenza e siamo riusciti a capire i momenti e a gestire le nostre energie”.

GERARCHIE – “Non ci sono gerarchie. Voglio coinvolgere tutti i miei giocatori. Anche quelli che si sentono non titolari perché so che la stagione è lunga. Se non do la possibilità a tutti di far vedere che sono bravi. E poi non si può chiedere il loro contributo solo se e quando uno si infortuna. Sono contento che ho di fronte dei ragazzi che accettano questo. Siamo consapevoli che le partite le puoi pareggiare o perdere ma quello che mi interessa è che tutti loro si sentano importanti per questa squadra e per questa società”.