10 Novembre 2025

Chivu: “Fin qui pochi passi falsi. Classifica? Penso questo”

Le parole dell'allenatore dell'Inter

Cristian Chivu in conferenza stampa dopo Inter-Udinese

In seguito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Lazio nell’11° turno di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze a San Siro.

SODDISFAZIONE “Per me i passi falsi sono stati pochi. La classifica non la guardo perché è presto e l’esperienza da giocatore mi dice questo. Mi godo il percorso. Essere consapevoli del fatto che possiamo dire la nostra”.

CLASSIFICA “Noi ne abbiamo perse 3, altre squadre lo stesso e altre hanno fatto tanti pareggi. Noi finora abbiamo fatto tante vittorie, zero pareggi e qualche sconfitta, ma ripeto che non guardo davvero la classifica”.

PRESTAZIONE “Noi diamo merito all’avversario, poi la Lazio è una squadra forte. Abbiamo avuto voglia di essere dominanti. Ci godiamo le due settimane di sosta. Facciamo l’in bocca al lupo a chi va in nazionale”.

ATTEGGIAMENTO “Ogni tanto abbiamo avuto dei momenti non all’altezza perché poi abbiamo concesso qualcosa. Per me era una questione mentale. Oggi abbiamo cercato di dare qualcosa in più. L’approccio mi è piaciuto perché la squadra ha avuto confidenza e siamo riusciti a capire i momenti e a gestire le nostre energie”.

GERARCHIE “Non ci sono gerarchie. Voglio coinvolgere tutti i miei giocatori. Anche quelli che si sentono non titolari perché so che la stagione è lunga. Se non do la possibilità a tutti di far vedere che sono bravi. E poi non si può chiedere il loro contributo solo se e quando uno si infortuna. Sono contento che ho di fronte dei ragazzi che accettano questo. Siamo consapevoli che le partite le puoi pareggiare o perdere ma quello che mi interessa è che tutti loro si sentano importanti per questa squadra e per questa società”.

Foto autore

Autore:
Romina Sorbelli