9 Novembre 2025

Lautaro svela: “Gol? Faccio anche questo lavoro extra campo”

Le parole del capitano dell'Inter

In seguito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Lazio nell’11° turno di Serie A, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze a San Siro.

SIGNIFICATO “Oggi era una gara importante per noi, per la classifica, per il nostro cammino e il nostro percorso. Abbiamo lasciato punti che potevamo fare meglio, ci sono cose da migliorare e sono contento del lavoro che si sta facendo col mister con le sue idee. Sono contento perché sono tre punti che hanno tanto valore”.

PESO DEL GOL“Per me il gol ha un valore enorme, quando la squadra vince è sicuramente meglio perché non importa chi fa gol. Io parlo tanto con professionisti e psicologo. Faccio un grande lavoro anche fuori dal campo che mi aiuta molto”.

AVVERSARIO“Abbiamo preparato bene questa partita. L’importante era sbloccarla subito, abbiamo gestito la gara in maniera corretta e tranquilla”.

NUMERI “Mi emozionano le statistiche su di me perché non mi aspettavo questi numeri. Il lavoro sempre paga. Mio padre mi ha trasmesso l’amore per il calcio e per il lavoro. Sono un ‘trabajador’ e lavoro per questa gente e per ringraziarli del loro affetto”.

