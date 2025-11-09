Lautaro svela: “Gol? Faccio anche questo lavoro extra campo”

In seguito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Lazio nell’11° turno di Serie A, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze a San Siro.

SIGNIFICATO – “Oggi era una gara importante per noi, per la classifica, per il nostro cammino e il nostro percorso. Abbiamo lasciato punti che potevamo fare meglio, ci sono cose da migliorare e sono contento del lavoro che si sta facendo col mister con le sue idee. Sono contento perché sono tre punti che hanno tanto valore”.

PESO DEL GOL – “Per me il gol ha un valore enorme, quando la squadra vince è sicuramente meglio perché non importa chi fa gol. Io parlo tanto con professionisti e psicologo. Faccio un grande lavoro anche fuori dal campo che mi aiuta molto”.

AVVERSARIO – “Abbiamo preparato bene questa partita. L’importante era sbloccarla subito, abbiamo gestito la gara in maniera corretta e tranquilla”.

NUMERI – “Mi emozionano le statistiche su di me perché non mi aspettavo questi numeri. Il lavoro sempre paga. Mio padre mi ha trasmesso l’amore per il calcio e per il lavoro. Sono un ‘trabajador’ e lavoro per questa gente e per ringraziarli del loro affetto”.