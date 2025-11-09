Chivu: “Lautaro un trascinatore. Derby? Ecco come la penso”

L’Inter vince e si prende il primo posto in classifica in Serie A, al pari della Roma dopo undici giornate. Per commentare la vittoria di questa sera in casa contro la Lazio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

LAUTARO – “Sta facendo molto lavoro duro e si mette a disposizione del gruppo. I gol arrivano quando sei sereno e sai di essere un leader e trascinatore. Deve sempre essere sereno e sorridere di più, mette tanto cuore per questa squadra, se segna ci fa piacere ma trascina sempre il gruppo con il lavoro”.

PARTITA – “Mi è piaciuto l’approccio e la voglia di essere dominanti e determinanti, affrontavamo una squadra preparata che ci poteva mettere in difficoltà in ogni momento. Abbiamo capito come fare e cosa portare in campo oggi, molto bene”.

ROTAZIONI – “Ci tengo molto al gruppo, sono in 22 e tutti lavorano sodo per migliorare individualmente e di gruppo. Con tutti i cambiamenti fatti si perdono un po’ di equilibri e quell’abitudine che loro hanno anche di conoscersi a memoria ma sono soddisfatto di cosa stanno facendo. Si sono calati subito nella realtà di squadra e nel percorso, consapevoli dei margini di crescita che hanno”.

FASE DIFENSIVA – “Non è mai semplice, quando giochi ogni tre giorni, mantenere questo atteggiamento. Serve capire i momenti e le opportunità che altri ti danno. Il merito è di tutti quelli che hanno dato qualcosa in più alla squadra per guadagnare del riposo in più. Avere un approccio del genere diventa più facile, serve avere energie. Nonostante la fatica si trova sempre il modo di essere dominante e di seguire le richieste dell’allenatore”.

DERBY – “Stasera mi godo la famiglia, torno a casa e guardo qualche partita di NFL. Faccio qualche giorno di riposo e poi avrò modo di allenare chi rimane qua. Faccio i complimenti a chi va in nazionale e poi ci sarà un weekend libero, devo decidere cosa fare con la famiglia. Quando torneranno avremo due giorni per preparare il derby”.