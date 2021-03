The Sun – Addio Newcastle, Pif punta solo l’Inter. Una fonte: “Possono farsi carico dei debiti”

Anche in Inghilterra sono sicuri: Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, è fortemente interessato all’Inter, tanto da aver rinunciato completamente all’idea di rilevare il Newcastle.

A rivelare la strategia del fondo saudita è una fonte: “Si sono avvicinati all’Inter circa una settimana fa. Visto che non è possibile rilevare due club contemporaneamente, sembrano aver rinunciato al Newcastle. Loro hanno tanta forza per farsi carico dei debiti dell’Inter. Visto che i nerazzurri sono primi in classifica e parteciperanno alla prossima Champions League, tutte le caselle vanno al loro posto”.

