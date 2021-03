Forbes – Under 30 più influenti del 2021, presente anche l’interista Nicolò Barella

La celebre rivista Forbes ha stilato un lungo elenco di italiani Under 30 che si stanno distinguendo con la forza delle idee e del talento. La lista è molto varia, ed al suo interno figurano soprattutto giovani imprenditori che hanno trovato idee innovative, soprattutto in un periodo complesso come quello della pandemia.

Ma nell’elenco figura anche qualche esponente del mondo dello sport: fra questi il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, classe 1997 che si sta imponendo come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Acquistato dal Cagliari due estati fa, il giocatore è entrato fin da subito nei cuori dei tifosi nerazzurri, divenendo uomo simbolo della squadra che con Antonio Conte alla guida sogna lo scudetto.

In classifica anche la giovane saltatrice in lungo Larissa Iapichino, detentrice del record mondiale Under 20 nella disciplina.

