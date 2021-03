Primavera – Bologna steso, l’Inter di Madonna vince ed è momentaneamente al primo posto

Nel pomeriggio odierno è scesa in campo la formazione Primavera dell’Inter, impegnata nella quattordicesima giornata di campionato contro il Bologna. Una sfida che serviva a confermare il buon momento di forma della squadra di Armando Madonna, seconda in classifica dietro la Roma e reduce da sette risultati utili consecutivi.

Dopo una prima frazione equilibrata, con le due squadre che hanno avuto diverse occasioni per parte, l’Inter è riuscita a sbloccarla ad inizio ripresa grazie a Bonfanti, che ha sfruttato un clamoroso errore difensivo della formazione rossoblu. La sfida poi è proseguita con diverse occasioni per parte, ed un Bologna che ha provato a rientrare in partita: brava la squadra di Madonna a resistere agli assalti.

L’Inter passa dunque momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della risposta della Roma impegnata alle ore 15 contro il Milan.

THE SUN – ADDIO NEWCASTLE, ORA IL FONDO PIF PUNTA SOLO L’INTER —>