Dalle smentite su PIF alle parole di De Vrij: le news più importanti di oggi

DE VRIJ NON PENSA AL MERCATO - Il passaggio di Antonio Conte al Tottenham ha scatenato i rumors di mercato . Si è parlato di un possibile "saccheggio" del tecnico pugliese di alcuni gioielli interisti, che hanno lavorato con lui negli ultimi due anni. Al centro delle voci c'è soprattutto Stefan de Vrij che però, ai microfoni di Ziggo Sport Voetbal, ha negato tutto: "Smentisco queste voci, non so niente di niente. Il collegamento è facile solo perché l'allenatore con cui ho lavorato all'Inter ora è lì, ma io non so niente. Conte non mi ha contattato . La mia priorità ora è la Nazionale olandese".

In Italia Eriksen con il dispositivo ancora installato non potrebbe infatti più giocare, cosa che invece potrebbe fare tranquillamente in Olanda o in patria, in Danimarca. La cautela anche dopo 5 mesi è d'obbligo. Tutti gli esami fatti sinora infatti hanno avuto esito negativo e non si è riscontrato alcun problema cardiaco. Ed è proprio questo il problema: sembra tutto ok, ma non può esserlo, dato il terribile malore accusato dal centrocampista. Nonostante ciò, in patria Eriksen ha potuto iniziare una leggero programma di riatletizzazione, per non perdere del tutto la condizione fisica. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, da gennaio potrebbe aumentare il carico di lavoro, cosa impossibile in Italia proprio per i divieti legati alle problematiche cardiache. Una volta che il quadro sarà completo, e pare ormai mancare veramente poco, l'Inter ed il ragazzo si siederanno ad un tavolo a discutere le alternative. Ad oggi, purtroppo, le più probabili sembrano Ajax o Odense.