Giuseppina, 86 anni, è una tifosa sfegatata dell’Inter sin dalla sua nascita. La sua passione è così grande che non ha problemi a salire fino al terzo anello dello stadio di San Siro, nonostante l’età avanzata. Durante il match contro la Lazio (vinto per 3-1 in rimonta), è stata ripresa dalle telecamere mentre festeggiava un gol che poi è stato annullato, attirando l’attenzione dei media di tutta Italia.

Giuseppina ha raccontato a La Gazzetta dello Sport della sua vita trascorsa tra i colori nerazzurri e di come abbia sempre amato la squadra sin dalla sua infanzia. Ha anche parlato del suo nipote Dennis, a cui ha trasmesso l’amore per l’Inter. Secondo Giuseppina, Dennis è il “tornado di casa” e se non la porta allo stadio, le toglie il saluto. Ma questo non è l’unico motivo per cui Giuseppina è famosa. In seguito alla sua apparizione televisiva, ha ricevuto l’invito da parte di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, di venire a visitare la squadra a Milano.

Durante l’intervista, Giuseppina ha anche parlato della sua vita privata. Vedova da 33 anni, ha raccontato come suo marito tifasse per il Foggia, ma sapessero entrambi che non si poteva scherzare con l’Inter. Giuseppina ha anche detto di considerare il Torino la sua seconda squadra, ma ha confessato di avere un’antipatia profonda per Juventus e Milan.

Infine, Giuseppina ha espresso il desiderio di assistere alla finale di Champions League dell’Inter, magari insieme al nipote Dennis. Anche se non potrà andare a Istanbul, ha già deciso di vedere la partita in piazza Duomo di Milano, tifando come se fosse a San Siro. In ogni caso, Giuseppina continuerà ad essere una delle più grandi tifose dell’Inter, trasmettendo la sua passione alle generazioni future della sua famiglia.

Dei calciatori attuali stravede per Barella (il quale ha regalato a Giuseppina la maglia) mentre i suoi preferiti erano Facchetti e Mazzola. Negli anni Ottanta, invece, il suo mito era Matthäus. C’è però un calciatore che non la convince: si tratta del Tucu Correa.