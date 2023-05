L’Inter non molla Kessié. Dalla Spagna: “Il Barcellona può cederlo”

Franck Kessié sembra essere uno degli obiettivi di mercato più concreti per l’Inter, che già lo scorso gennaio aveva provato a portare l’ivoriano a Milano. La pista non si è raffreddata e il Barcellona potrebbe essere tentato dalla cessione del centrocampista.

Secondo il sito spagnolo Relevo, infatti, Kessié vorrebbe rimanere in Catalogna anche nella prossima stagione, ma il suo futuro sembra essere un’incognita. L’Inter è ancora interessata al centrocampista ex Milan e i blaugrana potrebbero incassare soldi importanti in ottica fair play finanziario.

Kessié è arrivato al Barcellona a parametro zero la scorsa estate e il suo impiego è stato sempre un po’ singhiozzante, con il suo ruolo in squadra che è tornato secondario, dopo un periodo in cui Xavi sembrava voler puntare maggiormente su di lui.

L’opinione di Passione Inter

Ipotizzare il futuro di Kessié è impresa tutt’altro che semplice. Di sicuro, l’Inter vorrà provare in tutti i modi a riportarlo a Milano. Negli ultimi mesi si è parlato anche di un possibile scambio con Brozovic, tra i sacrificabili della rosa nerazzurra.

Sebbene la volontà dell’ivoriano sia restare al Barcellona, le esigenze economiche del club catalano potrebbero aiutare l’Inter nell’operazione.