Novellino: “Eriksen va coccolato, Conte saprà come fare. Sarà un derby particolare”

Walter Novellino, ex allenatore di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Stadio Aperto per presentare il derby in programma sabato pomeriggio a San Siro Tra Inter e Milan.

Ecco le sue parole: “Eriksen? Senza dubbio è un calciatore straordinario, ma Conte sono sicuro che saprà come fare bene. Vidal gli piace di più perché è cattivo, determinato e l’ha già avuto: Eriksen è uno di quelli che devi prendere sottobraccio, parlargli e un po’ coccolarlo. Qui fa fatica ma a me piace, e si vede anche in Nazionale che sa segnare”.

Sul Milan: “Dopo il Covid i giocatori sono diventati tali. Quando c’era il pubblico forse avevano un po’ di paura di giocare a San Siro: si è vista qualità, e bravissimo anche l’allenatore a cambiare modulo, passando da 4-3-3 a 4-2-3-1. Mi piacciono molto, ci sono giovani di grande qualità nell’uno-contro-uno e credo nel lavoro che sta facendo Pioli. Gran parte del merito va a lui: nonostante le chiacchiere che c’erano è riuscito ad andare alla grande in silenzio. Questo derby sarà un po’ particolare, ci sono tante assenze. Juventus e Inter sono ancora un gradino sopra, ma la qualità dei giocatori c’è. L’unico dubbio che ho sono i tanti giovani cui magari può mancare un po’ d’esperienza, ma sono convinto che possano farcela, anche perché Pioli cerca di infondere un’enorme autostima”

