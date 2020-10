Borussia Moenchengladbach, Neuhaus mette nel mirino l’Inter: “Grande squadra ma non abbiamo paura”

Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Moenchengladbach, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco, soffermandosi in particolar modo anche sul girone di Champions League. Il Borussia dovrà vedersela con Shakhtar, Inter e Real Madrid.

Ecco le sue parole: “Affronteremo avversari importanti ma non abbiamo paura. Vogliamo fare bene e non vediamo l’ora di iniziare la Champions League con la trasferta di Milano. L’Inter l’abbiamo vista in Europa League, è una grande squadra con ottimi giocatori sul piano delle individualità. Ma dobbiamo competere con i migliori e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<