Novità assoluta in Juve-Inter: cambia la tecnologia in campo

Il campionato di Serie A riparte sabato con la terza giornata di campionato dopo un fine settimana di sosta per le gare delle Nazionali. Il primo big match sarà subito un attesissimo Juve-Inter che potrà essere decisivo per l’umore delle tifoserie e che per i nerazzurri pesa molto visto che sono reduci già dal ko con l’Udinese.

Come confermato dall’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in questo derby d’Italia esordirà la ref-cam. Si tratta di una nuova tecnologia che non si è mai vista nel campionato italiano ma che è già stata sperimentata al Mondiale per Club dello scorso giugno e anche in altre leghe straniere.

In sostanza consiste nel poter vedere la prospettiva dell’arbitro tramite una micro telecamera che verrà installata nella divisa del direttore di gara. Sarà molto curiosa come inquadratura per il pubblico affinché possano vedere “in prima persona” il rapporto tra l’arbitro e i calciatori oppure delle immagini particolari ad esempio sui calci piazzati.