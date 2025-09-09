Dal Milan all’Inter: SCELTO il nuovo difensore per gennaio

La sessione estiva di mercato dell’Inter si è conclusa, forse un po’ a sorpresa, con l’arrivo dal Manchester City di Manuel Akanji che è stato prelevato dal ricco club inglese in prestito con diritto di riscatto. D’altro canto è però andato via Benjamin Pavard che si è trasferito al Marsiglia anche lui con la formula del prestito.

Molti tifosi dell’Inter ritengono però che ai nerazzurri serva ancora un altro difensore centrale giovane perché nella rosa di Chivu ci sono oggi soltanto Acerbi e De Vrij come centrali puri (anche Bisseck e Akanji possono giocare lì) ma entrambi sono già in età avanzata e così può arrivare un colpo ai danni del Milan.

Secondo Tuttosport, un nome che sta rendendo quota per l’Inter è quello di Konstantinos Koulierakis, ex obiettivo del Milan. Il difensore centrale greco è di proprietà del Wolfsburg e che sta facendo bene nel campionato tedesco. La richiesta per il cartellino del classe 2003 è di oltre i 20 milioni di euro e l’Inter ci sta pensando per gennaio.