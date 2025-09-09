Tra pochi giorni si torna in campo per la terza giornata di Serie A e il big match di questo turno è senza dubbio Juventus-Inter. Il derby d’Italia sarà molto importante per i nerazzurri che hanno desiderio di riscatto dopo la sconfitta con l’Udinese. Ieri sera ben 5 giocatori dell’Inter erano inoltre impegnati con l’Italia.

Quattro di essi sono scesi in campo (con il solo Pio Esposito rimasto in panchina) ma per il quotidiano Tuttosport sono stati tutti insufficienti, ad eccezione di Frattesi che a però solo giocato uno spezzone finale di gara. Ecco quindi le pagelle e le critiche del giornale piemontese verso i giocatori dell’Inter titolari ieri sera in Israele-Italia 4-5:

Bastoni 5 – “Al netto dell’autogol, appare parecchio svampito come prova il rinvio sballato che innesca il secondo gol israeliano”.

Dimarco 5.5 – “Difendere non è la specialità della casa e andrebbe protetto, invece Tonali lo lascia spesso solo contro le folate israeliane”.

Barella 5.5 – “L’approccio alla partita è da dimenticare e anche ciò che ne segue non è all’altezza del suo curriculum”.