9 Settembre 2025

“Calhanoglu può perdere il posto”: scossone Inter in regia

Cambiano le idee di Chivu

Questa sosta delle Nazionali che è ormai sulla via del tramonto, è stato utile per alcuni giocatori dell’Inter come Dumfries e Zielinski che si sono messi in mostra mentre per altri non è stata d’aiuto. Il primo pensiero va ad Hakan Calhanoglu che ha fatto fatica anche con la Turchia confermando le difficoltà già viste in Serie A.

“Da Sucic a Diouf, gli altri spingono e lo insidiano”: così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alle chance di Hakan Calhanoglu di scendere in campo nelle prossime partite dell’Inter, compresa la prima che sarà sabato sul campo della Juventus che sarà subito molto importante e da non sbagliare.

Secondo il quotidiano adesso l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu sta riflettendo su quali scelte fare per il suo reparto di centrocampo. Barella appare intoccabile e poi ci sono Diouf e Mkhitaryan che sono rimasti ad Appiano Gentile ad allenarsi oltre al solito Sucic in gran forma: grandi dubbi quindi per il tecnico dell’Inter.

