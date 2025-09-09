Portiere PENTITO dopo il no all’Inter: ora torna nel mirino

L’Inter deve fare i conti con il futuro del suo reparto dei portieri. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno c’è Yann Sommer, attuale titolare della porta di San Siro ma alle sue spalle c’è un Josep Martinez in grande spolvero e desideroso di prendersi un posto più di rilievo nella rosa nerazzurra. Intanto dal mercato spunta una voce.

Nell’estate del 2024 uno dei portieri sondati dall’Inter era stato Bento, che al tempo era un giovane in rampa di lancio dopo ottime cose mostrate con la divisa dell’Athletico Paranaense. Alla fine però si trasferì in Arabia Saudita, per giocare nell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic in cambio di una ricchissima proposta.

Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, adesso però il portiere brasiliano si sarebbe un po’ pentito di questa scelta araba e vorrebbe trasferirsi in Europa. Il suo entourage lo avrebbe offerto all’Inter in vista dell’estate del 2026 e resta da capire quali saranno i piani di Marotta. Bento è ancora un portiere in carriera visto che ha 26 anni.