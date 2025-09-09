9 Settembre 2025

Fabrizio Romano SVELA i dettagli del contratto di Nico Paz

Inter, Como e Real Madrid: ecco gli scenari per il 2026

Nico Paz

Uno dei grandi sogni di mercato dell’Inter nell’ultima sessione estiva di trattative è stato Nico Paz, talento argentino che ha impressionato tutti con la maglia del Como nel suo primo anno di Serie A. Nella finestra di mercato anche il Tottenham e altri grandi club hanno provato ad acquistarlo ma senza riuscirci e così rimarrà sul lago.

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano spiega quale sarà il futuro dell’ormai ex obiettivo di mercato dell’Inter. Nico Paz è infatti destinato a diventare un giocatore del Real Madrid e ha scelto di restare ancora una stagione a Como per completare un percorso di crescita definitivo prima di volare in Spagna, come spiega il giornalista:

“Nico Paz non è andato al Tottenham negli ultimi giorni di mercato, che offriva 52 milioni più 20 di bonus, perché lo stesso giocatore ha rifiutato. Nel 2026 c’è la clausola di recompra da 10 milioni per il Real Madrid che lo prenderà dando anche un premio al Como. Il futuro di Nico Paz sarà quindi nel club spagnolo dal 2026”.

