Il titolare SALTA Juve-Inter: lascia il ritiro in nazionale

Sabato ripartirà il campionato di Serie A dopo una settimana di sosta per le gare delle nazionali e una delle prime partite di campionato sarà subito Juve-Inter. Questa è una delle sfide sempre più attese da milioni di tifosi italiani e non solo perché mette di fronte due squadre divise da un’enorme rivalità che va avanti da decenni.

Nelle ultime ore è però emersa una notizia piuttosto rilevante per la partita: uno dei possibili titolari del match, molto probabilmente, non sarà infatti in campo all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. Si tratta di Francisco Conceicao che si è fatto male nel corso del ritiro con il suo Portogallo e che ha fatto ritorno a Torino con questo problema.

L’attaccante della Juventus si sottoporrà in queste ore a degli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare che ha patito ma al momento pari difficile poterlo vedere in campo contro l’Inter. Il tecnico bianconero Igor Tudor al suo posto potrebbe mandare in campo il nuovo arrivato Openda per quello che sarebbe il debutto in Serie A.