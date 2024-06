Nuova Champions League: brutte notizie per i tifosi dell’Inter

La stagione 2024/2025 sarà piena di impegni per l’Inter, grazie anche al nuovo formato della Champions League, che con la formula a girone unico aumenterà il numero di partecipanti e aggiungerà 2 partite nella prima fase: non più 6, ma 8.

Nuovi impegni che, rispetto al recente passato, i tifosi nerazzurri non sembrano destinati a vedere in chiaro. Infatti, come riportato da Calcio&Finanza, la competizione verrà trasmessa da Sky Sport che sembra intenzionata alla trasmissione solo a pagamento delle gare delle italiane.

La notizia arriva a stretto giro con la rinuncia da parte di Mediaset, unico utente televisivo a trasmettere la competizione in chiaro fino alla scorsa edizione. La nuova Champions League, invece, sarà visibile solo su Sky Sport e Amazon Prime.