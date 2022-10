Nuova maglia Inter 2023/2024, prime anticipazioni: il ritorno del giallo

Un ritorno al passato per l'Inter in vista della stagione 2023/2024. Il portale specializzato Footy Headlines come di consueto ha pubblicato con largo anticipo le prime indiscrezioni sulla probabile nuova maglia della prossima annata, accendendo nei tifosi il richiamo alla nostalgia per il ritorno dei dettagli in giallo sulla classica divisa nerazzurra.