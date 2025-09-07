7 Settembre 2025

Nuova maglia Inter: ecco le FOTO che svelano tutte le NOVITÀ

Immagini inedite

La stagione è appena iniziata e l’Inter ha già da tempo presentato le prime due divise ufficiale della stagione 2025/2026. Tuttavia, in casa nerazzurra si attende ancora la presentazione della terza maglia, sulla quale ci sono già da tempo diverse informazioni.

Le nuove foto pubblicate dal sito specializzato Footy Headlines, però, hanno rivelato una novità che fin qui non si era ancora vista. Per la prima volta, infatti, sono stati mostrati anche i pantaloncini che comporranno la divisa completa, anch’essi di colore grigio con inserti arancione fluo.

Queste le nuove foto:

