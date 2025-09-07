Il SUPERCOMPUTER prevede tutta la Champions League dell’Inter
La classifica
Una volta terminata la sosta per le nazionali, l’Inter tornerà in campo subito con un big match davanti, contro la Juventus. A stretto giro, però, i nerazzurro dovranno pensare anche all’esordio in Champions League contro l’Ajax del 17 settembre.
I nerazzurri torneranno in campo in Europa per la prima volta dopo la sconfitta in finale contro il Paris Saint-Germain. L’obiettivo è provare a giocare un’altra annata da protagonisti, nonostante le tanti rivali di altissimo profilo.
In attesa dell’inizio ufficiale della competizione, l’algoritmo del Supercomputer di Opta ha previsto la classifica completa del girone della Champions League 2025/2026. L’Inter si conferma come l’italiana che dovrebbe arrivare più in alto: 8° posto e 13.27 punti attesi.
Un piazzamento del genere, se dovesse concretizzarsi sul campo, vorebbe dire accedere direttamente agli ottavi di finale, senza disputare i playoff. I nerazzurri, inoltre, avrebbero il 6.65% di possibilità di arrivare fino in finale.
Queste le prime 15 posizioni della classifica secondo Opta: