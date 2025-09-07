7 Settembre 2025

Il SUPERCOMPUTER prevede tutta la Champions League dell’Inter

La classifica

Una volta terminata la sosta per le nazionali, l’Inter tornerà in campo subito con un big match davanti, contro la Juventus. A stretto giro, però, i nerazzurro dovranno pensare anche all’esordio in Champions League contro l’Ajax del 17 settembre.

I nerazzurri torneranno in campo in Europa per la prima volta dopo la sconfitta in finale contro il Paris Saint-Germain. L’obiettivo è provare a giocare un’altra annata da protagonisti, nonostante le tanti rivali di altissimo profilo.

In attesa dell’inizio ufficiale della competizione, l’algoritmo del Supercomputer di Opta ha previsto la classifica completa del girone della Champions League 2025/2026. L’Inter si conferma come l’italiana che dovrebbe arrivare più in alto: 8° posto e 13.27 punti attesi.

Un piazzamento del genere, se dovesse concretizzarsi sul campo, vorebbe dire accedere direttamente agli ottavi di finale, senza disputare i playoff. I nerazzurri, inoltre, avrebbero il 6.65% di possibilità di arrivare fino in finale.

Queste le prime 15 posizioni della classifica secondo Opta:

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.