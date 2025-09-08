8 Settembre 2025

Dubbi in mediana: la SCELTA di Chivu è un ritorno al passato

Il piano dell'Inter verso la sfida alla Juve

Cristian Chivu dopo Inter-Udinese

È iniziata la settimana che porta a Juventus-Inter, sfida del terzo turno di campionato e che è attesa da milioni di tifosi italiani e non solo. Per i nerazzurri sarà una partita molto importante per riscattarsi dopo la sconfitta interna con l’Udinese ma lo sarà ancora di più visto che si gioca contro i rivali della Juventus in trasferta a Torino.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ragiona su quale formazione schierare sabato per questo delicato match. Secondo il Corriere dello Sport, un dubbio di formazione che l’allenatore rumeno cercherà di sciogliere in settimana, riguarda il reparto di centrocampo dove dovrebbero essere schierati ancora tre giocatori con però un decisivo ballottaggio.

Chivu vuole affidarsi a delle certezze e per questo, secondo il quotidiano romano, si dovrebbe affidare ancora a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Partirebbe quindi dalla panchina il nuovo arrivato Sucic: per lui non si tratta di una bocciatura ma di un bisogno dell’Inter di ritrovare le proprie sicurezze in questa sfida delicata tornando indietro alla “mediana di Inzaghi”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.