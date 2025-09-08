Dubbi in mediana: la SCELTA di Chivu è un ritorno al passato

È iniziata la settimana che porta a Juventus-Inter, sfida del terzo turno di campionato e che è attesa da milioni di tifosi italiani e non solo. Per i nerazzurri sarà una partita molto importante per riscattarsi dopo la sconfitta interna con l’Udinese ma lo sarà ancora di più visto che si gioca contro i rivali della Juventus in trasferta a Torino.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ragiona su quale formazione schierare sabato per questo delicato match. Secondo il Corriere dello Sport, un dubbio di formazione che l’allenatore rumeno cercherà di sciogliere in settimana, riguarda il reparto di centrocampo dove dovrebbero essere schierati ancora tre giocatori con però un decisivo ballottaggio.

Chivu vuole affidarsi a delle certezze e per questo, secondo il quotidiano romano, si dovrebbe affidare ancora a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Partirebbe quindi dalla panchina il nuovo arrivato Sucic: per lui non si tratta di una bocciatura ma di un bisogno dell’Inter di ritrovare le proprie sicurezze in questa sfida delicata tornando indietro alla “mediana di Inzaghi”.