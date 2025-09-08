Dumfries ammicca alla Premier: “Un solo club su di lui”

Nelle scorse ore ha fatto parecchio discutere la scelta di Denzel Dumfries di parlare in pubblico e in modo aperto del suo interesse per la Premier League. Nelle settimane tra fine giugno e tutto il mese di luglio, parecchi tifosi dell’Inter temevano che potesse essere ceduto per via della clausola rescissoria che era valida solo per l’estero.

Di questo tema ne ha parlato Matteo Moretto che ribadisce come nel mese di luglio ci sia stato soltanto il Barcellona come unico club interessato a Dumfries. La società spagnola ha provato qualche sondaggio ma senza entrare in veri e propri discorsi concreti mentre non è arrivato nulla dall’Inghilterra, come spiega il giornalista esperto di mercato:

“Ha dichiarato che un giorno gli piacerebbe giocare in Premier League. Fino al 31 luglio aveva una clausola rescissoria valida per l’estero che gli consentiva di lasciare l’Inter per 25 milioni di euro. L’unico club che ha chiesto informazioni è stato il Barcellona che però poi ha avuto altri problemi e si è fermato nel mese di luglio”.