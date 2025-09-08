“Chiamata per Martinez”: il portiere dell’Inter al bivio

La sosta per le Nazionali attualmente in corso sta permettendo al tecnico nerazzurro Cristian Chivu di lavorare con un gruppo molto ridotto di giocatori della prima squadra dell’Inter. In questo scenario l’allenatore deve preparare una delle partite più difficile del campionato: la trasferta sul campo della Juventus.

Tra chi è rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi anche nella sosta Nazionali c’è il portiere Josep Martinez. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, l’estremo difensore ex Genoa è in attesa della chiamata giusta e di una chance per imporsi e per avere un ruolo più importante all’interno della rosa dell’Inter.

Il titolare Yann Sommer si avvicina ai 37 anni ed è in scadenza, potrebbe presto essere superato dallo spagnolo che l’anno scorso con Inzaghi quando ha giocato non ha sfigurato. Martinez vuole usare questa stagione per diventare il numero 1 fisso dell’Inter ed evitare al club di dover comprare due portieri la prossima estate se anche lui dovesse finire per salutare.