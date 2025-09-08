“Chivu aspetta il vero Calhanoglu”: ma il Gala non molla

Il più atteso in casa Inter dopo un avvio di stagione turbolento è Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro ha saltato la prima partita, vinta col Torino, per squalifica mentre nella seconda con l’Udinese è stato poi sostituito a inizio secondo tempo e non ha offerto una buona prova, ora per lui ci sarà sabato l’esame Juventus.

Chivu si aspetta un segnale di ripresa dal suo numero 20 che tra la Juve e il conseguente esordio in Champions League con l’Ajax, dovrà tornare a brillare. Anche con la nazionale turca le cose non stanno andando nel verso giusto per Calhanoglu che è stato sostituto dal CT Montella nella pesante sconfitta per 0-6 con la Spagna.

Inoltre, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, c’è il Galatasaray che non molla e che con ogni probabilità tornerà all’assalto nei prossimi mesi. Il club di Istanbul vuole riportare Calhanoglu in Patria ma prima il regista dell’Inter dovrà fare ancora una stagione importante e dare il suo solito contributo alla causa.