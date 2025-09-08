Addio Calhanoglu, il padre risponde così alle voci

Si avvicina la conclusione di questa stagione estiva che per Hakan Calhanoglu è stata piena di rumours e di voci su un suo possibile addio all’Inter. Il prossimo 12 settembre si chiuderà anche la finestra estiva per i trasferimenti in Turchia, campionato dal quale sono arrivati i più insistenti interessamenti per l’ex Milan.

Il Galatasaray, in particolare, è il club che per più tempo ha fatto pressing sull’Inter e sull’entourage del giocatore per cercare di portarlo a Istanbul. La società nerazzurra però, in mancanza di offerte congrue, ha chiuso la porta già dalla fine del mese di luglio. Spuntano ora anche delle parole del padre di Calhanoglu.

Queste le presunte dichiarazioni del padre del giocatore dell’Inter, raccolte dal media turco Hürriyet nella rubrica “Spor Arena”: “Dio solo lo sa quando lascerà l’Inter. Hakan è contento del suo club in questo momento e continuerà all’Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Un trasferimento è fuori questione”.