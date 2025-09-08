8 Settembre 2025

VIDEO – In Inghilterra spunta la compilation con TUTTE le papere di Onana

Sui social circola un video sugli errori dell'ex Inter

Il rapporto tra i tifosi del Manchester United e André Onana non è quasi mai stato rose e fiori: il portiere ex Inter nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del club inglese ma lo ha fatto con alcune buone prestazioni ma anche con tanti errori.

In queste ore si sta formalizzando la sua uscita in direzione Trabzonspor e gli inglesi hanno così voluto pubblicare sui social una compilation di tutte le papere compiute da Onana in queste due stagioni spese a Old Trafford. Di seguito il video in questione:

Federico De Milano

