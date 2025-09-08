De Vrij, POLEMICA in Olanda: “All’Inter non gioca e si vede”

In questa sosta per le nazionali si è messo molto in mostra un giocatore dell’Inter come Denzel Dumfries che, come spesso gli capita, ha brillato con la divisa dell’Olanda. L’esterno classe 1996 ha infatti saputo fare un gol e un assist nelle due gare di qualificazione ai Mondiali, ma sono emersi problemi per un altro nerazzurro.

Si tratta di Stefan De Vrij che ha giocato pochi minuti nella prima partita mentre nella seconda è partito da titolare. In questo secondo match gli olandesi hanno vinto 2-3 con la Lituania ma il centrale dell’Inter ha commesso un errore sul secondo gol e così è stato attaccato da alcuni tifosi online e anche dai giornali.

Di seguito la pagella del quotidiano olandese, Voetbal Primeur, che gli ha assegnato un voto pari a 4,5: “L’esperto difensore non ha giocato un minuto finora nelle due gare con l’Inter e si vede. Nonostante l’ottimo avvio dell’Olanda, De Vrij è sembrato poco in forma e ha causato il 2-2 con un fallo inutile senza gestire bene i palloni giocabili”.