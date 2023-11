Nuovo allarme Cuadrado per l’Inter: cosa filtra ad Appiano

Sta diventando un vero e proprio caso l’infortunio di Juan Cuadrado per l’Inter. Dopo l’ottimismo dei giorni scorsi, nella giornata di ieri il recupero dell’esterno colombiano ha subito una nuova brusca frenata. L’ex Juventus, che sembrava essere migliorato dopo le ultime sedute, anche ieri si è limitato ad un lavoro riabilitativo durante il quale ha avvertito ancora dolore.

L’infiammazione al tendine d’Achille è presente e non dà segnali di cedimento. Per questa ragione, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, si allungano ulteriormente i tempi di recupero e soprattutto si allontana il rientro del calciatore in gruppo. A questo punto, con ogni probabilità Cuadrado non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista del derby d’Italia Juve-Inter di domenica sera.

L’opinione di Passione Inter

Se il rientro di Cuadrado dovesse slittare ulteriormente, non è da escludere che l’Inter possa pensare di intervenire sul mercato di gennaio. Il club nerazzurro si aspetta garanzie sotto il piano fisico che l’esterno colombiano sino a questo momento non ha invece assicurato. Il suo apporto in campo, ad oggi, è praticamente impossibile da giudicare.