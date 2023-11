De Vrij è tornato top: una STATISTICA lo conferma

L’Inter ha perso due cardini della difesa nel giro di 15 giorni: prima Benjamin Pavard a Bergamo, poi Alessandro Bastoni in allenamento con la Nazionale. Doppia assenza che costringe Simone Inzaghi a chiedere gli straordinari, in particolare, al terzetto composto da Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi (a cui sommare Yann Bisseck, prima e unica alternativa).

In un contesto di brutte notizie, c’è però una nota lieta: dopo un anno e mezzo di appannamento, il difensore olandese è tornato top. Per intenderci, quello dello scudetto vinto con Conte nel 2021. La rinascita era già cominciata nella scorsa primavera, ma è in questo inizio di stagione che le prestazioni di De Vrij stanno certificando lo status ritrovato: quello di garanzia.

E c’è una statistica che dice molto sulla sua stagione. In campionato, il classe 1992 ha disputato 11 partite su 12 totali, partendo per 6 volte da titolare. Ebbene, con lui in campo l’Inter ha subito soltanto 1 gol: quello di Scamacca a Bergamo del 4 novembre. I tifosi nerazzurri sperano che questa tradizione prosegua, visto che nel prossimo periodo De Vrij sarà stabilmente al centro della difesa nerazzurra, con Darmian a destra e Acerbi a sinistra.