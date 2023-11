Arnautovic, l’Inter riceve la CONFERMA che desiderava

Marko Arnautovic sta bene e domani sarà regolarmente a disposizione per Austria-Germania. Dopo il duro colpo ricevuto sul finale della gara contro l’Estonia che lo aveva lasciato a terra per un paio di minuti, infatti, era cresciuta la preoccupazione nel mondo Inter riguardo alle sue condizioni (considerato il fresco rientro contro il Frosinone dopo un mese e mezzo di stop).

Tuttavia, si è trattato solo di una botta. La conferma è arrivata direttamente dal ct austriaco, Ralf Rangnick, che in conferenza stampa è stato rassicurante affermando che “tutti i calciatori stanno bene e sono a disposizione“.

L’Austria sarà impegnata domani sera a Vienna contro i tedeschi; successivamente, Arnautovic farà ritorno alla Pinetina per mettersi a disposizione di Inzaghi in vista di Juventus-Inter, quando partirà dalla panchina ma potrebbe risultare prezioso a gara in corso.