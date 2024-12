Nuovo ALLARME Inter: infortunio e cambio immediato

Nicolò Barella è stato uno dei grandi protagonisti di Lazio-Inter, segnando una rete fantastica per il 3-0, con una grande conclusione dal limite dell’area. Tuttavia, c’è anche una nota stonata nella sua serata: al 75′ il centrocampista nerazzurro ha chiesto il cambio con gesti vistosi.

Barella è stato sostituito precauzionalmente da Zielinski per un problema muscolare. Infatti, si tratterebbe di una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra. Per valutare al meglio l’entità del problema serviranno ulteriori esami, ma le sue condizioni lasciano in apprensione Inzaghi e tutto il mondo Inter.